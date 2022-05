Baccalauréat : passer deux épreuves en mai, bonne ou mauvaise idée?

Du 10 au 12 mai 2022, les élèves de terminale passent les toutes premières épreuves de spécialité du baccalauréat. Issu de la réforme de Blanquer, censées être appliquées en 2019, elles n'ont en fait jamais eu lieu à cause du Covid-19. Cette année encore elles ont été décalées de mars à mai.

Pour la première fois, des élèves de terminale passent leurs épreuves de spécialités. Du 10 au 12 mai 2022, les lycéens passent deux épreuves dans des matières qu'ils ont choisi. Les deux notes compteront pour un tiers de la note finale. Censées exister depuis 2019, ces épreuves n'avaient pas pu se dérouler à cause du contexte sanitaire, cette génération est donc la première à le tester dans des conditions presque normales. Presque, puisqu'elles ont été décalées de mars à mai.

Plus de temps pour réviser

En mars 2022, le contexte sanitaire n'avait pas permis aux épreuves de se tenir : trop de professeurs et d'élèves avaient manqué des cours. Pour conserver de bonnes conditions, elles avaient donc été décalées. Une décision nécessaire pour Pierre N'Gahane, le recteur de l'académie de Dijon, voire même une bonne idée pour appréhender ces épreuves d'un nouveau genre : "le décalage leur a donné plus de temps, ça permet de mieux gérer. J'estime que c'est presque une opportunité."

Des épreuves "faciles"

Si pour le recteur, les épreuves pouvaient être source de stresse, à la sortie du lycée Montchapet de Dijon, ce n'est pas ce qui ressort : "ça reste toujours un peu de stresse mais je pensais que ce serait pire", explique Laurie, en sortant de l'épreuve de mathématiques. La plupart ont même trouvé les épreuves faciles, comme Julien : "on a trop de temps, on a quatre heures, on pourrait faire le sujet en deux heures. Je vise le 18".

C'est plutôt un bilan positif pour ces toutes nouvelles épreuves. Rendez-vous en juin pour l'épreuve de philosophie et le Grand oral.