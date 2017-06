Baccalauréat : près de 6.700 candidats vont plancher dans l'académie de Limoges

Les épreuves écrites débutent ce jeudi pour les quelques 718.890 candidats partout en France. Dans l'académie de Limoges, près de 6.700 jeunes sont candidats cette année.

Elle lance les épreuves écrites du baccalauréat et elle se déroule ce jeudi matin : la traditionnelle épreuve de philosophie, entre 8h et 12h, marque le coup d'envoi des épreuves pour les filières générales et technologiques, tandis que les candidats au bac professionnel entament avec le français (tout comme les élèves de 1re pour les épreuves anticipées).

6.678 candidats dans l'académie

Toutes filières confondues, 6.678 élèves vont tenter cette année de décrocher le diplôme dans l'académie de Limoges, dont 3.503 en Haute Vienne, 2.344 en Corrèze et 831 en Creuse. Le nombre de candidats est en hausse de 4,5% par rapport à l'an passé. Le candidat le plus jeune a 15 ans, le plus âgé en a 55 et ils passent tous les deux l'examen en Haute-Vienne. Des triplés sont aussi candidats à Brive. Les résultats seront connus le 5 juillet.