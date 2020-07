Bac 2020 : un "record" de 92% d'admis avant rattrapage dans l'académie de Clermont-Ferrand

A année exceptionnelle, résultats exceptionnels pour ce bac 2020 mention covid. Un examen attribué au contrôle continu en fonction des notes des deux premiers trimestres. "Les notes attribuées pendant le confinement n'ont pas compté", précise le recteur de l'académie de Clermont, Karim Benmiloud qui reconnaît que ce contrôle continu joue en faveur de l'élève.

Jusqu'à 94,9% de réussite en bac S

732 candidats doivent encore passer les épreuves de rattrapage en Auvergne. Les résultats tomberont vendredi 10 juillet et devraient encore gonfler des taux de réussite en forte hausse : +11,3 points par rapport au bac 2019 pour atteindre 92% de réussite dans l'académie de Clermont-Ferrand.

La hausse la plus importante concerne le bac général, jusqu'à 94,9% de réussite avant rattrapage en série S. On est à 90% de réussite en bac technologique (+11,2 points) et 88,6% d'admis pour l'instant en bac professionnel (+10,7 points).

Dans ces statistiques, toujours un peu plus de bachelières que de bacheliers, et proportionnellement plus d'admis dans le Cantal et la Haute-Loire.

Cette augmentation du nombre de bacheliers laisse-t-elle présager un embouteillage dans l'enseignement supérieur ? Le recteur de l'académie de Clermont assure que "des places supplémentaires ont été créées en BTS dans la grande région, ainsi qu'à l'université, notamment l'université Clermont Auvergne. Cela a été anticipé par les ministères et nous avons la chance d'être dans une académie où l'offre est abondante."

Karim Benmiloud ajoute que "des commissions se tiennent pendant tout le mois de juillet pour trouver des solutions aux bacheliers qui n'auraient pas encore eu de proposition sur Parcoursup."