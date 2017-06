Baccalauréat : une épreuve stressante aussi pour les enseignants

C'est parti pour le baccalauréat ! Et comme le veut la tradition ça démarre ce mercredi matin avec l'épreuve de philosophie. Un moment d'appréhension et de tension pour les élèves, mais spécial aussi pour leurs professeurs.

Cette année 718.890 élèves, toutes filières confondues, passent le bac en France. Ils sont 7.794 dans la Loire. Des élèves que l'on imaginent ce mercredi matin assez stressés au moment de découvrir les fameux sujets de philosophie.

Un examen en forme d'aboutissement tout au bout du cursus scolaire comme le rappelle Isabelle Faure, professeur de mathématique au lycée Fauriel de Saint-Étienne : "On s'associe au stress de nos élèves parce que c'est quand même l'épreuve ultime pour laquelle on a travaillé toute l'année et même pour eux depuis plus longtemps que ça"

les professeurs sont restés disponibles pour aider leur élèves avant le début des épreuves avec quelques conseils de révisions et de méthodologie pour les examens. Pour la philosophie, Laure Mathieu, la prof d'EPS n'a pas été d'une grande aide mais elle a tenté quelques coups de coaching : "Je peux leur apporter dans la gestion du stress, par rapport au relâchement. Je donne aussi des conseils par rapport à l'alimentation, ce n'est pas parce qu'il n'y a que le cerveau qui fonctionne qu'il faut négliger le petit-déjeuner".

Et il faut penser à bien ménager ses effort tout au long de la semaine. le marathon des examens s’achève jeudi prochain.

Un examen parfois galvaudé

L'an dernier on a atteint le taux record de 88,5% de réussite au baccalauréat. Un chiffre qui donne du grain à moudre à ceux qui pense que le niveau de l'examen baisse d'année en année. Il a des vertus très symbolique rétorque Isabelle Faure : "ça fait partie des apprentissages de la vie, un rite initiatique comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui dans notre société. Il suffit de venir le jour des résultats pour comprendre l'importance et les enjeux".