Baccalauréat : un soulagement malgré quelques déconvenues pour le grand oral au Mans

Pas de cris de joie devant les lycées du Mans, ce lundi, pour les premiers convoqués au grand oral du baccalauréat. "C'était un peu bizarre, on manquait d'informations sur l'épreuve", souffle Thibault, en filière technologique. Manque d'informations, ou cafouillages. Julien a revu toute sa préparation peu avant l'oral. Avec son professeur principal, il avait travaillé les mauvais sujets. "C'est une autre professeure qui est entrée dans notre salle. Elle était abasourdie et nous très énervés. On se préparait depuis des mois pour finalement tout refaire à quelques semaines de l'oral."

Un jury bienveillant

Un oral de vingt minutes sur deux sujets au choix, portant sur la spécialité des élèves et préparés tout au long de l'année. Parmi les questions de la spécialité mercatique, par exemple : quelles solutions pour faire apprécier le télétravail ? Quelle organisation des entreprises pendant la crise sanitaire ? Certains comme Rida n'ont même pas eu le temps d'approfondir toutes les problématiques. "A cause du confinement et des cours en visio, ce n'était pas évident de demander à la professeure ce qu'on devait modifier ou retravailler", témoigne-t-il. Mais il a finalement pu compter sur un jury bienveillant. " Ils ont été très avenants et aucune question piège, le but était de nous aider." En attendant les résultats, le 6 juillet, cet élève de terminal part en vacances. Ses billets, pour le Maroc, sont déjà réservés.