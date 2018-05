Le nouveau portail d'entrée dans les études supérieures "Parcousup" va délivrer ses premières réponses aux bacheliers et étudiants en réorientation, ce mardi. Comment interpréter ces réponses et que faire ensuite ? Voici notre guide pratique.

C'est le jour J : "Parcoursup" livre les premières réponses aux vœux formulés par quelque 810.000 futurs bacheliers ou étudiants en réorientation, ce mardi. Comment interpréter ces résultats sur la nouvelle plateforme d'entrée dans les études supérieures ?

Où et quand puis-je trouver mes résultats ?

Les premières réponses tomberont à partir de 18h, ce mardi. Elles seront communiquées sur le site, via le dossier personnel Parcoursup, ou sur l'application si elle est installée sur votre téléphone ou tablette.

Que va-t-on me répondre ?

Pour les filières sélectives (classes prépa, BTS, DUT, double-licences etc.), ce sera "oui", "non" ou "en attente", comme les années précédentes.

Pour les filières non sélectives (licences générales), "oui", "en attente" ou "oui si" si l'université considère que le candidat ne possède pas les connaissances et compétences requises. Ce candidat est accepté à condition qu'il s'engage à suivre un parcours d'accompagnement. Il lui faut se renseigner auprès de la structure qui propose le cursus pour savoir quelle forme peut prendre cet accompagnement.

Un grand nombre de jeunes vont vraisemblablement ne recevoir que des réponses "en attente" mardi soir. Surtout, pas de panique, recommande le ministère de l'Enseignement supérieur. Les places auxquelles les jeunes renoncent sont en effet "immédiatement" remises dans le système. Les listes d'attente sont donc réactualisées chaque jour, avec de nouvelles réponses publiées en tout début de chaque journée. Pour chaque filière, le rang sur listes d'attente sera précisé.

Le ministère estime que deux tiers des inscrits auront eu au moins une proposition la veille du bac le 17 juin, et les trois quarts la semaine suivante. Attention, les réponses de Parcoursup s'interrompent pendant les épreuves écrites de l'examen. Inutile, donc, d'aller sur le site durant ce laps de temps.

Que faut-il que je fasse ensuite ?

Si vous avez obtenu la formation de vos rêves, dites "oui" et retournez réviser votre bac ! Si vous recevez plusieurs "oui", tant mieux. Vous pouvez garder un ou plusieurs vœux "en attente". Au bout d'une semaine, il faut en garder un seul et donc renoncer aux autres. Les places libérées profiteront aux candidats sur liste d'attente.

Attention, ce délai d'une semaine pour refuser ou accepter une proposition est ramené à trois jours à partir du 26 juin. Si vous ne répondez pas, vous perdez les propositions. Si vous avez tout de même placé des vœux "en attente", vous disposez toutefois encore de cinq jours supplémentaires pour donner signe de vie et garder ainsi ces vœux en attente. Après, c'est trop tard, vous perdez définitivement toutes les propositions.

Et si je n'ai que des "non" ?

À compter du 22 mai, des commissions vont se réunir dans chaque académie pour se pencher sur le cas de ceux qui ont postulé uniquement sur des filières sélectives et qui n'ont récolté que des refus. Si vous êtes dans ce cas, la commission vous proposera une place qui se rapproche de vos vœux, ou du domaine vers lequel vous souhaitiez vous diriger.

Pour certaines filières non sélectives, un "oui" pourra se transformer en "non", faute de place. Ce sera notamment le cas pour la filière Staps, très demandée et qui ne pourra pas accepter tous les candidats. Vos dossiers de candidature seront alors classés, et c'est cette place dans le classement qui déterminera l'acceptation ou non. L'an passé, le recours au tirage au sort avait été très critiqué.