Bade-Wurtemberg : levée de bouclier dans l'Ortenau contre un projet de suppression du français en CP et en CE1

Dans ses écoles primaires, le Land souhaite repousser l'apprentissage d'une première langue étrangère à la 3e classe, au lieu de la 1ère. Les écoles de l'Ortenau se mobilisent.

"Je trouve que c'est grave. Grave pour nos enfants. Grave aussi pour notre région frontalière." Sandra Molines, directrice de l'école primaire de Goldscheuer à Kehl (Allemagne), ne voit pas d'un bon œil le projet de réforme mené par la Kultusministerin du Bade-Wurtemberg, Susanne Eisenmann. Pour pallier le manque de professeurs, le Land a annoncé fin 2016 envisager de repousser l'apprentissage de la première langue étrangère. Résultat : les petits Allemands des écoles de la frontière n'apprendraient plus le français qu'à partir de la 3e classe - l'équivalent du CE2 - au lieu de la 1ère - l'équivalent du CP.

Dans le district de l'Ortenau, la Kultusministerin fait face à une levée de bouclier. En février, elle recevait une lettre de protestation des écoles de l'arrondissement. Entre mai et juillet, une pétition recueillait près de 2.500 signatures. En juin, c'est la rectrice de l'académie de Strasbourg qui exprimait dans un courrier officiel sa "très vive inquiétude".

"Rien que dans notre école de Golscheuer, nous accueillons six enfants dont les parents travaillent au sein de l'Eurocorps. Ils vivent en France. Ils ont donc besoin d'un bain minimum de français à l'école", explique encore Sandra Molines. Au-delà d'une dégradation de l'apprentissage des langues, la directrice d'école craint de devoir revoir à la baisse les projets avec son école partenaire du quartier de la Meinau, à Strasbourg.

C'est également la crainte d'Imogen Remmert, qui pilote les projets franco-allemands au Schulamt d'Offenburg : "Les 1ère et 2e classes ne pourront plus participer aux projets avec les écoles alsaciennes. Et les 3e et 4e classes auront un niveau de français inférieur à celui des CE2 et CM1 alsaciens en allemand, qui eux auront déjà plusieurs années de pratique derrière eux" :

Le niveau de français de nos élèves allemands risque de ne plus coller au niveau d'allemand des élèves français. Cela remet en cause 17 ans d'échanges.

Les écoles bilingues ne sont pas concernées par la réforme. Si le projet du Land aboutit, il n'entrera pas en vigueur avant la rentrée 2018.