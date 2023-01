Bagarres entre élèves, surveillant menacé de mort : le collège Dupaty à Blanquefort reste fermé ce mardi

"Jeux de mains, jeux de vilain" : l'expression a beau remonté au XVIIe siècle, elle est encore souvent d'actualité, notamment au collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort. Dans cet établissement scolaire situé hors éducation prioritaire, aucun cours ne sera assuré en ce jour de rentrée scolaire. A l'origine de l'opération "collège en danger", un collectif réunissant le personnel enseignant, AESH et de vie scolaire proteste contre la montée de la violence entre élèves mais aussi envers les adultes.

"Jeu de la balayette", "claques dans la nuque"

Parmi les 780 élèves que compte l'établissement, "certains prennent l'habitude de faire des regroupements juste pour provoquer des bagarres", raconte Laetitia, une professeure d'éducation physique et sportive.

"Le jeu de la balayette, c'est quand tout le monde se met par terre", confirment, hilares, une bande d'élèves de 5e et 3e. "En gros, quelqu'un arrive, me met un coup dans la jambe et je tombe par terre comme une merde." Une nouvelle coupe de cheveux est également un prétexte pour "baptiser le petit dégradé", "dans la nuque, pour que ça fasse bien mal !"

Des élèves de 5e et 3e du collège Dupaty de Blanquefort © Radio France - Jules Brelaz

"Les élèves courent dans les couloirs, hurlent, tapent sur les portes, décrit Fabienne, professeure de mathématiques. C'est-à-dire qu'on est en train de faire cours, et puis on entend un bruit qui monte dans la cour. On voit un attroupement, un cercle avec deux personnes au milieu qui se chamaillent et les élèves autour qui, petit à petit, se regroupent et les poussent pour essayer d'avoir une vraie bagarre".

"4 ou 5 surveillant pour surveiller 800 élèves

"Il y a un enfant par terre et il y en a plusieurs qui le tapent. C'est dix, vingt claques. Des coups sur la tête, des coups de poing", décrit Laetitia avant d'égrener la liste des violences depuis la rentrée d'octobre 2022. "Menaces de mort sur un surveillant à l'automne dernier, il y a aussi eu une prof qui s'est faite attraper par les poignets dans un cours, il y a une AESH qui s'est faite mordre, une enseignante qui s'est faite filmer..."

"Quand un enfant est en pleine crise, ça peut être compliqué à gérer. L'enseignante peut avoir le risque de se faire mordre par un enfant qui peut aussi se taper la tête contre le mur, se mettre lui-même en danger", explique Julie, une accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH), partie prenante du mouvement qui réclame des moyens supplémentaires.

"On fonctionne avec quatre ou cinq d'assistants d'éducation (surveillants, ndrl) maximum pour surveiller 800 élèves, notamment sur la pause méridienne, s'alarme Fabienne. Or, il y a énormément de recoins, donc il y a des zones qui deviennent des zones de non-droit. Des toilettes sont dégradées en permanence, les portes sont cassées et ça, c'est de plus en plus fréquent, ce qui crée un climat de tension permanent".

"Aucun cours" mais des ateliers de sensibilisation contre la violence

"Nous, personnels, enseignants, AESH et de vie scolaire, constatons une situation qui se dégrade de plus en plus..." : c'est ainsi que débute la lettre commune adressée aux parents d'élèves du collège Dupaty avant les vacances de fin d'année. Un courrier annonçant "l'action collège en danger" organisée ce mardi 4 janvier.

"La sécurité de toutes et tous est mise à mal et nous inquiète fortement" (...) "Entre 8h15 et 9h20, nous serons devant la grille du collège pour échanger sur nos préoccupations communes". Aucun cours ne sera assuré mais des ateliers de sensibilisation contre la violence seront proposés aux élèves n'ayant pas pu rester chez à la maison.