Bagnères-de-Bigorre : une école utilisant la pédagogie alternative Steiner n'accueillera plus d'élèves

A Bagnères-de-Bigorre, l'école des Boutons d'or n'accueillera plus d'élèves.

"C'est très dur à comprendre" réagit Sandra, une mère d'élèves. Sa fille de huit ans devait faire sa rentrée la semaine prochaine à l'école des Boutons d'or de Bagnères-de-Bigorre, comme chaque année. Mais cette fois ça ne sera pas le cas. Les services de l'inspection académique des Hautes-Pyrénées ont averti les parents d'élèves par un courrier recommandé avec accusé de réception, qu'ils avaient l'obligation d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.

L'école des Boutons d'or pratique la pédagogie Steiner, qui donne beaucoup de liberté aux enfants et qui met la nature au centre de l'apprentissage.

Des manquements pédagogiques

La raison invoquée par le rectorat de Toulouse est "la persistance de manquements administratifs et pédagogiques". Alors que l'établissement privé hors contrat avait fait "l'objet de contrôles et de mises en demeure". Ce qui pose problème c'est que l'enseignement appliqué dans cette école n'apporterait pas les compétences requises par le socle commun. Par exemple, les sciences ne seraient pas enseignées, selon le journal Charlie Hebdo qui a eu connaissance de deux rapports d'inspections académiques réalisés il y a un an.

Pour Sandra, il s'agit simplement d'un "projet éducatif différent" qui "marche très bien aussi". Son fils a fait toute sa scolarité jusqu'au CM2 à l'école des Boutons d'or. "Je ne connais pas le programme classique des sciences en CM1/CM2, mais je vois que mon fils n'avait aucune lacune en 6e et il a eu plus de 16 de moyenne pendant toute cette année" explique-t-elle.