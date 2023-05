Baisse de la motivation chez les élèves de terminale à Limoges, déjà sûrs pour certains d'avoir leur bac

À l'heure de la pause méridienne, ce mardi devant les grilles du lycée Léonard Limosin en centre-ville de Limoges, les élèves de terminale quitte l'établissement. Quand on les questionne sur leur état d'esprit pour la fin de l'année, leurs réponses sont franches et directes : "on fait acte de présence", nous dit Jennifer, 17 ans. "Même si on ne travaille pas, on l'aura. Donc on est moins motivé", raconte Clara, 17 ans également. Pour le SNES-FSU, principal syndicat dans l'enseignement secondaire, c'est la faute de la réforme du baccalauréat instaurée par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer.

Les épreuves de spécialité se sont donc déroulées au mois de mars, les notes divulguées en avril, avant l'écrit de philosophie et le grand oral en juin. Ce qui final permet aux jeunes de connaître déjà l'issue de leur année. "Maintenant, on peut calculer combien on a et je sais que j'ai mon bac", explique Timéo, 18 ans. "Clairement, ça ne m'incite pas à aller en cours et à faire sécher, surtout vu le temps dehors", poursuit-il.

Questionné, le SNES-FSU, syndicat majoritaire dans l'enseignement secondaire confirme cette baisse d'intérêt pour l'apprentissage depuis la tenue des épreuves de spécialité en mars. "On a, en Haute-Vienne, entre 10 et 20% d'absentéisme chez les terminales. Les élèves ont une certaine difficulté pour se mettre au travail puisque qu'ils connaissent déjà leurs notes et savent déjà s'ils ont, ou non, le bac", regrette Patrice Arnoux, co-secrétaire départemental du SNES-FSU en Haute-Vienne.

"C'est un des effets du bac Blanquer au mois de mars", continue Patrice Arnoux. "On a pas le temps de faire correctement les enseignements d'ici mars, aider au mieux les élèves en difficultés. Et après les épreuves de spécialité en mars, les élèves sont démobilisés et ne travaillent plus. C'est pour cela que nous demandons que ces épreuves aient lieu en juin", dit-il encore. "Et puis ça va poser problème après, puisque dans l'enseignement supérieur, les différentes formations attendent des élèves avec un programme complet et bien fait qui arrivent dans leurs classes", termine Patrice Arnoux.