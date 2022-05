Baisse du niveau en orthographe : "on y prête moins attention qu'avant"

Et si on profitait du week-end pour faire un peu de français, entre une promenade et une virée à la mer ? Pour la quatrième année de suite, France 3 propose, ce samedi après-midi, une petite dictée, à partir de 16 h 15. C'est l'occasion de s'amuser un peu en famille. L'occasion, aussi, de réviser sa grammaire et son orthographe, d'autant que le niveau des Français s'écroule depuis au moins 30 ans.

Une baisse intégrée par certains employeurs dans leurs recrutements, explique Alexandre Mairesse sur France Bleu Provence. "Sur des postes de caristes, par exemple, c'est moins rédhibitoire qu'il y a 20 ans, je pense", selon ce responsable d'Iziwork, une agence d'intérim digitalisée à Marseille.

Interview d'Alexandre Mairesse. Copier

D'après une note du ministère de l'Éducation nationale, les élèves de CM2 faisaient une moyenne de 11 fautes par dictée, en 1987, contre environ 18, 30 ans plus tard.