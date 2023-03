Bancs, locaux adaptés aux handicapés : le budget participatif de la Somme souligne les besoins des collèges

205 votes en faveur "d'une plateforme permettant à tout usager en fauteuil roulant d'accéder aux étages" du collège Jean-Marc Laurent . 300 autres pour allouer 10 bancs aux collégiens d'Edmée Jarlaud à Acheux-en-Amiénois ce lundi 27 mars au matin. Parmi les 65 candidats retenus dans le 2e budget participatif du département de la Somme, figurent au moins 14 collèges qui demandent des équipements ou l'amélioration de leurs locaux actuels. Pourquoi mettre ainsi en concurrence les établissements ? Quels sont les moyens alloués à l'entretien des collèges dans la Somme ? France Bleu Picardie a posé la question au président du conseil départemental, Stéphane Haussoulier.

Une manière de faire émerger les bonnes idées pour le département

"L'occasion de se saisir d'un million d'euros en plus [soit l'enveloppe allouée aux lauréats], c'est toujours bon à prendre", assure Stéphane Haussoulier, pas gêné par la mise en concurrence des collèges, qui dépendent du vote des internautes pour faire gagner leur proposition : c'est une nouvelle méthode pour que chacun puisse s'approprier cette façon de décider des investissements, et de faire émerger les bonnes idées."

Au-delà des propositions spécifiques à la situation de chaque collège, on recense plusieurs demandes concernant des cours de récré vieillissantes, trop bétonnées, sans un nombre suffisant de bancs ou d'équipements. "Est-ce qu'il est plus important d'améliorer les classes ? demande Stéphane Haussoulier. Ou est-ce que c'est plus important d'améliorer la cour de récré ? Les deux sont certainement à faire, après il y a le le rythme et la capacité du département à mobiliser de l'argent pour cela".

Sur les moyens alloués à l'entretien des collèges, Stephane Haussoulier annonce que le conseil départemental va allouer 100 millions d'euros au sujet d'ici 5 ans. C'est moins que les départements voisins du Pas-de-Calais et de l'Oise, "en raison de la démographie" justifie le président du département de la Somme. Il assure vouloir continuer les efforts en matière d'inclusion des élèves et se dit "ravi que les enfants du département se saisissent aussi du problème."

