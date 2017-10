Bande dessinée et éducation au coeur des Rencontres nationales d'Angoulême

Pour la deuxième année consécutive, la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême accueille les Rencontres nationales de la BD. Thème retenu cette année : la bande dessinée et l'éducation nationale.

La ministre de la culture, Françoise Nyssen, et le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, étaient jeudi à Angoulême, pour lancer les Rencontres nationales de la bande dessinée. Cette manifestation, qui devient régulière depuis l'année dernière, regroupe tous les acteurs de la bande dessinée : auteurs, dessinateurs, éditeurs, organisateurs de manifestations comme le Festival international de la bande dessinée à Angoulême. C'est un lieu de débats sur tout ce qui touche au 9ème art.

Le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, à son arrivée au lycée professionnel de Ruelle-sur-Touvre © Radio France - Pierre MARSAT

Une formation BD unique

Après le temps des discours dans les salles de cinéma de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, les ministres ont visité le musée du papier, puis l'Ecole européenne supérieure de l'image. Ils ont rencontré les étudiants en master de bande dessinée, pour leurs quatrième et cinquième années d'études, à l'EESI, qui dépend de l'université de Poitiers. C'est une formation unique en France, et l'école d'art d'Angoulême vient d'ouvrir un nouveau cycle d'études, avec le doctorat de création en bande dessinée. 6 candidats se sont d'ores et déjà manifestés pour être doctorants en 2018.

L'école européenne supérieure de l'image à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Dans l'après-midi, le ministre de l'éducation s'est rendu au Lycée professionnel de Ruelle-sur-Touvre, où il a découvert le travail des élèves de Terminale CAP Employés de Vente Spécialisée : ils créent une bande dessinée sur l'histoire de leur ville, et plus précisément de sa fonderie, pendant la seconde guerre mondiale. Les élèves participeront à un concours local, "PréamBulles réinventez votre ville". Le ministre a ensuite présidé une table-ronde avec les enseignants.