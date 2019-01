Barbezieux : l'aide aux devoirs sur tablettes

Barbezieux

"Jules", c'est un petit personnage animé qui guide les collégiens dans leurs recherches, pour réussir des exercices en géométrie, en français, ou en langues étrangères. Au lieu de chercher dans les livres scolaires, l'élève demande l'aide de Jules sur sa tablette numérique. C'est une application, qui a été lancée ce jeudi dans tous les collèges de France. Réalisée par le CNED, le centre national d'éducation à distance, c'est un outil supplémentaire pour le dispositif "devoirs faits", qui existe au collège Jean-Moulin de Barbezieux depuis un an. Tous les élèves font un maximum de devoirs sur le temps scolaire. Un club d'aide aux révisions a même été créé par deux collégiens en classe de 4ème. A raison d'une heure, deux fois par semaine, au moment de la pause méridienne, l'aide aux devoirs permet aux élèves de progresser tout en s'amusant avec des outils numériques.

La réforme du lycée

Jean-Michel Blanquer est venu à Barbezieux, alors qu'une grève touchait l'Education Nationale ce jeudi. Un "comité d'accueil" d'environ 70 enseignants, venus de Charente et Charente-Maritime (et une dizaine de "gilets jaunes"), attendaient le ministre. Les représentants des lycées généraux et des lycées professionnels (lycée agricole à Barbezieux) entendaient protester contre la réforme des lycées, initiée par le gouvernement actuel.

Environ 70 enseignants et lycéens attendaient le ministre © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage au collège Jean-Moulin de Barbezieux

Interview de Philippe Chapelier, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Elie-Vinet de Barbezieux