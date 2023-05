Bas-Rhin : un QR code pour signaler les absences non remplacées des enseignants

C'est une situation que tous les parents d'élèves connaissent un jour au l'autre : voir l'enseignant de son enfant absent et non remplacé, pour une durée plus ou moins longue. Pour collecter des données sur ce phénomène dans le Bas-Rhin, le collectif "éducation 67" relance son activité mise en veille pendant le covid, pour que les parents recensent chaque absence non remplacée. Composé de 18 associations de parents d'élèves et syndicats enseignants, ce collectif a même mis en place un QR code pour que les parents alertent en temps réel le rectorat et les élus du secteur.

Depuis le mois de février, 99 témoignages ont été recueillis. Des chiffres logiques pour Agathe Konieczka, la secrétaire départementale du FSU dans le Bas-Rhin : "Il n'y a même pas un remplaçant par école : 411 remplaçants pour 748 écoles dans le Bas-Rhin, c'est intenable. On n'arrive même pas à remplacer des congés prévisibles type congé maternité ou départ en formation. La situation se détériore depuis 2008, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. La pandémie n'a fait que révéler les problèmes."

"Nous voulons des adultes qui puissent enseigner et pas uniquement faire garderie"

"Ces absences non remplacées ne sont pas nouvelles" ajoute Emmanuelle Artiguebieille, en charge du dossier pour l'APEPA, l'association de parents d'élèves de l'enseignement public en Alsace. "Mais depuis le Covid, elles sont de plus en plus visibles et de moins en moins acceptées par les parents. Ces absences ont des conséquences sur la scolarisation de nos enfants et sur leur socialisation. Cela a aussi des conséquences sociales sur les familles les plus fragiles et notamment les mères célibataires qui doivent jongler avec leur emploi."

"C'est le système D. On fait appel à la nounou, aux autres parents" avoue cette maman solo de deux enfants scolarisés à l'école élémentaire de Rosheim, confrontée au problème cette année. Anaïs Modry est maman d'un élève scolarisé en CM2 dans la même école : les deux institutrices de son fils ont été absentes et non remplacées pendant 20 jours au mois de mai et ça l'inquiète beaucoup : "Il va rentrer en 6e est-ce qu'il va arriver à rattraper son retard?" se demande la maman.