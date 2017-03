Bas Vernet : les enfants mettent la main à la pâte pour nettoyer leur quartier

Les enfants du Bas Vernet travaillent pour embellir leur quartier ! Les élèves de l'école du Pont-Neuf la semaine dernière, ceux de l'école Victor Duruy ce mercredi, ont participé à une chasse aux déchets. L'occasion de les sensibiliser à la gestion des déchets et au recyclage.

Les enfants du Bas Vernet s'investissent pour améliorer leur cadre de vie et l'image de leur quartier. L'initiative a été lancée par le Conseil citoyens Bas Vernet Clodion. Toute une série d'animations et d'activités à destination des enfants des écoles autour d'une problématique récurrente à Perpignan : la gestion des déchets.

Dernière activité en date : une "chasse aux déchets", réalisée la semaine passée pour les élèves de l'école du Pont-Neuf, et ce mercredi cité Clodion pour les enfants de l'école Victor Duruy. L'occasion de sensibiliser ces enfants scolarisés en école primaire au tri, au recyclage et à l'image que renvoie leur quartier.

Avant le départ, les enfants de la classe Matisse enfilent des gants de protection et leur maître, Vincent Roig distribue les sacs poubelle, avant une dernière mise au point : "On a des sacs de deux couleurs différentes, sacs verts et sacs noirs. Qu'est ce qu'on met dans le sac vert ?" Les doigts se lèvent, "les déchets recyclables" crient les élèves de CM1-CM2.

Des dizaines de kilos de déchets ramassés

Et c'est parti pour une virée dans la cité Clodion. Les enfants explorent les parkings, les espaces verts, les rues... Youssef, 9 ans, tient fermement son grand sac vert, que ses camarades remplissent de leurs trouvailles : "des journaux, des paquets de cigarettes, des papiers, une carte de bus, des bouchons de bouteille, des lingettes, une roue, des canettes, des briques de jus de fruit,..." Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça laisse Youssef un peu circonspect : "c'est un peu bizarre parce qu'on peut jeter tout ça au lieu de les mettre par terre". "Et puis c'est mauvais pour l'environnement", rajoute Karim.

Des dizaines de sac de déchets s'entassent après la "chasse" des élèves de l'école Victor Duruy © Radio France - Marie Rouarch

Le geste du tri, lui est un peu hésitant. Mais la récolte est conséquente. "C'est beaucoup tout de même, s'alarme Ménel devant le tas de déchets ramassés en à peine une demi-heure, alors que c'est un petit quartier, y'a pas beaucoup de monde mais y'a beaucoup de déchets !" Des déchets rapportés dans la cour de l'école. Des sacs par dizaines s'entassent grâce au travail de l'ensemble des classes de l'école Victor Duruy. Et pour la classe Matisse, l'opération de sensibilisation se poursuit ce jeudi, avec une visite de l'usine de traitement des déchets de Calce.