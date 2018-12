Baskets et jeans troués interdits : les lycéens priés de s'habiller "classe" chaque mardi

Jogging, sweat à capuche et baskets interdits, tous les mardis, au lycée professionnel "les Hauts-de-Flandre", à Seclin, dans la métropole lilloise. Une fois par semaine, les 440 élèves sont obligés de venir en tenue professionnelle, sinon, c'est une heure de colle.

Seclin, France

A Seclin, dans la métropole lilloise, les 440 élèves du lycée professionnel "les Hauts-de-Flandre" sont priés de laisser jogging, jeans troués, baskets et sweats à capuche au placard, tous les mardis.

C'est la journée "tenue pro", pour "tenue professionnelle". Ils doivent porter des vêtements qui conviendraient au monde du travail : pantalon de ville, voire costard, robe, jupe, chaussures de ville.

Une heure de retenue, deux pour les récidivistes !

L'idée est née fin 2017, quand une journée de l'élégance a été organisée dans le lycée, au moment de Noël. Depuis la rentrée 2018, c'est tous les mardis. L'équipe pédagogique contrôle les élèves à la grille d'entrée, et les élèves qui ne respectent pas le code vestimentaire se voient infliger une heure de retenue, deux s'ils récidivent.

La proviseure adjointe du lycée, Nathalie Carlier, a repéré une jeune fille en baskets blanches : "tu donnes ton carnet", lui ordonne-t-elle. "On leur demande d'être dans une tenue dans laquelle ils pourraient se présenter à un entretien de recrutement, par exemple", précise-t-elle.

ECOUTEZ : Nathalie Carlier, proviseure adjointe du lycée, veille à l'entrée de l'établissement Copier

La conseillère principale d'éducation, Hélène Peytard, détaille les règles : "que le jean soit propre, pas troué, pas de survêtement, pas de grosses baskets de sport, mais plutôt des chaussures de ville, pas de sweat à capuche, plutôt pull, chemise, polo, jupes, robes..."

Pour les élèves en difficultés financières, le fonds social peut aider à l'achat d'une tenue.

ECOUTEZ : Hélène Peytard, CPE du lycée Copier

C'est re-lou - Melvin, lycéen

Melvin, un lycéen, a mis des baskets blanches, il sera collé une heure. "C'est re-lou", souffle-t-il, "j'ai trois autres paires, mais elles ne passent pas non plus".

Ça nous prépare pour l'avenir - Maximilien, lycéen

Maximilien, lui, a mis une chemise et un pantalon noir : "ça devient une habitude, on s'y fait. Ça nous prépare pour l'avenir".

J'ai pris le pli - Mélissa, lycéenne

Quelques filles osent enfin la jupe ou la robe, comme Melissa : "j'ai mis des collants noirs, une robe et des chaussures à talons. J'ai pris le pli. Avant j'avais du mal, mais maintenant je suis en tenue pro tous les mardis".

Une deuxième journée par semaine ?

Ce mardi-là, 17 carnets ont été récupérés, soit 17 élèves qui n'ont pas respecté la règle : c'est beaucoup mieux qu'au début, où en moyenne, une cinquantaine de lycéens étaient collés.

La proviseure du lycée, Nathalie Dayon, imagine déjà une deuxième journée par semaine. Elle constate "que l'atmosphère est plus détendue" le mardi, "il y a un respect plus important. On impose une autre image. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue".