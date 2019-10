Bastia : une convention contre la violence scolaire

Une convention signée ce jeudi (17/10/19), au collège Giraud de Bastia, pour prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, dans le département de la Haute-Corse, entre l’Éducation Nationale, la préfecture, le parquet de Bastia et les services de police et de gendarmerie.

Bastia, Corse, France

Une convention qui a pour but d'améliorer la sécurité dans les établissements et à leurs abords : « les jeunes sont souvent plus fragiles au moment de l’entrée ou la sortie d’un établissement», précise Caroline Tharot, Procureure de la République de Bastia, « à ce moment-là, les enfants ne sont plus sous l’œil et la responsabilité de l’école et pas encore sous celle de leur parents ».

Tous types de faits

On recense en Haute-Corse principalement des faits de violence, de harcèlement – notamment sur les réseaux sociaux – mais aussi de racket. Le département est en revanche relativement épargné par les faits commis au préjudice des écoles, collèges et lycées, comme les dégradations ou les vols.

Cette convention vise aussi à un renforcement de la coopération entre tous les acteurs... et donc à la création d’un parcours simple et clair pour faire remonter tous les signalements, notamment via des officiers de gendarmerie correspondants pour chaque établissement dans le rural et un officier de police, présent au commissariat de Bastia pour les établissements urbains.

Les affiches réalisées par les élèves de 5e du collège Giraud de Bastia © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Parole libérée

Une convention qui permet enfin aux professeurs de travailler, dans le cadre d'un projet pédagogique, sur les questions de violence ou de harcèlement, et donc de libérer la parole des jeunes.

Une des affiches réalisées par les élèves du collège Giraud de Bastia contre le harcèlement scolaire © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Au collège Giraud de Bastia, les élèves de 5e ont réalisé des affiches contre le harcèlement et la violence. Les élèves de 4e et 3e SEGPA ont, eux, réalisé, avec les étudiants de l’IUT de Corte, un court-métrage intitulé « Fa si sente ! » à voir ici