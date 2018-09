Bayonne, France

A Bayonne, la rentrée concerne 23 écoles du secteur primaire public et 2748 élèves (+ 75 cette année et + 100 l'an dernier). La ville compte aussi 8 groupes scolaires privés (6 écoles catholiques et 2 ikastola). Le nombre d'élèves atteint 1680 dans le privé.

La bonne nouvelle se situe dans le primaire public. Bayonne comptera 3 classes de plus en 2018 (en 2017 c'etait 2 classes supplementaires). La ville ne cesse de s'agrandir. Son taux de natalité est le plus important de l'ancienne Aquitaine.

A l'école Brana © Radio France - Jacques Pons

Majoritairement, la semaine à quatre jours l'emporte

Comme 90% des écoles des Pyrenées Atlantiques, la plupart des etablissements bayonnais ont choisi de revenir à la semaine des quatre jours cette année. "On est obligé de s'adapter" concède le maire Jean-René Etchegaray. Seule l'école Charles Malégarie résiste et a obtenu l'autorisation du Directeur Académique. Ses élèves continueront donc à travailler quatre jours et demie par semaine.

Christine Martin-Dolhagaray, adjointe en charge de l'éducation, de l'enfance et des familles Copier

L'art du pochoir à Brana © Radio France - Jacques Pons

Néanmoins, les autres écoles de Bayonne benéficierontn de la gratuité de 16h30 (heure de la sortie) à 17h30. Les élèves peuvent choisir entre se trouver en étude ou participer à une activité périscolaire. "C'est un plus pour les parents" admet Christine Martin-Dolhagaray, adjointe au maire en charge de l'éducation, de l'enfance et des familles. Dans tous les cas et pour les activités périscolaires, les professeurs disposent d'un "Recueil" electronique recensant les activités disponibles selon l'age des enfants et leurs classes.

Le maire de Bayonne en visite à l'école Brana © Radio France - Jacques Pons

Toujours plus d'investissements dans les écoles

Depuis 2014 la commune poursuit son plan pluriannuel d'investissement de 12 millions d'euros ventilés jusqu'en 2019. "C'est 114% de plus que durant le mandat précédent" précise le maire Jean-René Etchegaray. L'école maternelle et l'école elementaire Jean-Pierre Brana vient de beneficier d'une rénovation thermique partielle pour 350 000 euros. Un préau est construit dans la maternelle du Petit Bayonne. La cantine de l'école Maurice Ohana est agrandie tout comme dans l'école Aristide Briant. Dans l'école du grand Bayonne les sanitaires sont refaits. Au total, cette année, 2,4 millions d'euros seront investis. De 2014 à 2019, 600 000 euros seront consacrés au développement du numérique dans les écoles.

Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray Copier

Le groupe scolaire Brana dans le nord de Bayonne -

Des fenêtres toutes neuves à l'école Brana © Radio France - Jacques Pons

Les chiffres clés de la rentrée bayonnaise

23 écoles dans le secteur public

8 écoles privées dont 2 ikastola

4428 élèves au total

budget de fonctionnement dédié à l'éducation 9 millions d'euros (soit, 14% des dépenses communales)

budget d'investissement 2018 : 2 millions 632 000 euros (soit 17% de l'investissement de Bayonne)