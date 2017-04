Bazeilles : les jeunes du centre éducatif fermé par le préfet relogés au club de foot CS Sedan Ardennes

L'administrateur provisoire nommé après l'arrêté de fermeture du centre éducatif et professionnel de Bazeilles avait deux semaines pour reloger les adolescents et jeunes majeurs placés. Ils seront hébergés au centre de formation du club de football voisin, le CS Sedan Ardennes.

Le vendredi 24 mars dernier, suite à une nouvelle visite d'inspection, le préfet des Ardennes prenait un arrêté pour fermer immédiatement le centre éducatif et professionnel de Bazeilles à cause de la banalisation de la violence, de la vétusté des locaux et du manque de formation du personnel. L'administrateur provisoire nommé dans la foulée avait deux semaines pour reloger les 32 pensionnaires, des adolescents et des jeunes majeurs placés dans la structure par le juge des enfants ou par l'aide sociale à l'enfance.

6 jeunes internes regagneront leur département d'origine. 26 autres quitteront les locaux jugés vétustes pour être désormais hébergés au CSSA, et plus exactement au centre de formation du club de football sedanais fermé depuis 2013 et la rétrogradation en CFA 2. "Tous les jeunes pourront passer leurs diplômes ou poursuivre leur formation. On a privilégié un lieu d'hyper-proximité afin que les cursus scolaires ne soient pas interrompus, que les jeunes puissent continuer à bénéficier du plateau technique de Bazeilles ou poursuivre leur apprentissage", explique Didier Botteaux, l'administrateur provisoire du Centre éducatif et professionnel, nommé pour six mois.

Un séjour en Lorraine pendant les vacances

Les internes rejoindront ces nouveaux locaux le 24 avril. Pendant les vacances scolaires, ils partiront en séjour de loisirs à Vigy à côté de Metz. "L'idée est aussi de permettre de se ressourcer et de retrouver un peu de sérénité", poursuit Didier Botteaux. Dans le même temps, l'administrateur provisoire se penchera sur la gestion du personnel, épluchera les comptes de résultat et les bilans financiers. L'an passé, la structure accusait une perte de 700 000 euros suite à la fermeture administrative d'une unité de l'établissement. Une précédente inspection avait relevé le mauvais comportement d'éducateurs à l'égard d'adolescents.