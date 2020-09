Béarn : l'école de Moumour totalement fermée depuis lundi après un nouveau cas de coronavirus

L'une de ses classes de maternelle avait déjà fermé vendredi 4 septembre à cause d'un cas de coronavirus chez un enfant. Une enseignante a été testée positive quelques jours après, et l'école a donc totalement fermé dès le dimanche soir.

Les enfants de l'école de Moumour, près d'Oloron-Sainte-Marie, ne sont pas retournés à l'école ce lundi 7 septembre. L'école a fermé ses portes après la découverte d'un nouveau cas de coronavirus chez une enseignante. Tous les élèves sont donc rentrés chez eux, tandis que plusieurs cas contacts attendent toujours d'être testés.

Deux cas de coronavirus confirmés dans l'école

Une classe de maternelle avait déjà fermé le vendredi 4 septembre : un enfant a été testé positif au coronavirus, et tous ses camarades ainsi que l'enseignante ont été considérés comme cas contacts et placés en quatorzaine.

Après enquête, les autorités de santé ont découvert que plusieurs enseignants de l'école avaient été en contact rapproché et non protégé, durant le repas à la cantine, forcément sans masque. Alors quand l'une de ces enseignantes a été testée à son tour positive au coronavirus, tous ses collègues ont dû être placés en quatorzaine. "En l'absence d'enseignants pour faire cours, l'école a donc totalement fermé ses portes" explique un parent d'élève de Moumour.

Date de réouverture incertaine

Retour à la maison et aux cours à distance pour tous les enfants de l'école, en attendant que les cas contacts soient testés. Pour les parents en difficulté entre leur travail et la garde de leurs enfants, la mairie a mis en place des permanences pour accueillir les enfants, et continue de faire tourner la cantine.

Les parents ont été informés que l'école doit rester fermée au moins quinze jours, le temps de la quatorzaine des premiers cas découverts. Mais les parents expliquent qu'il faudra attendre d'avoir les résultats de tous les tests passés auprès des cas contacts pour qu'une date de réouverture soit décidée.