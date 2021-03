Béarn : le maire de Rivehaute menace de faire une grève de la faim pour sauver son école

Depuis lundi, les élèves de l'école de Rivehaute (Pyrénées-Atlantiques), petit village de 270 habitants entre Sauveterre-de-Béarn et Navarrenx, n'ont pas école. Leurs parents et leurs enseignants sont mobilisés pour empêcher la suppression de la 3e classe. Une décision de l'inspection académique après une légère baisse d'effectifs mais qui ne passe pas dans la commune. Le maire lui-même a décidé de se battre pour sauver ce 3e poste, en menaçant même d'entamer une grève de la faim dans les locaux de la mairie.

On ne va rien lâcher, enfin moi en tout cas je ne vais rien lâcher - Marcel Montegut, maire de Rivehaute

"Si on nous enlève ce poste, c'est la mort assurée"

Car pas question de laisser tomber pour Marcel Montegut, maire depuis plus de vingt ans, de cette commune. "Si on nous enlève ce poste, c'est la mort assurée", estime l'élu local. Le village est déjà dans une zone de revitalisation rurale, ajoute-t-il. Mais sans l'école, ou avec une école de plus en plus démantelée, ce sera encore plus compliqué selon lui. "Dans cette vallée, on se meurt, il ne nous reste plus que l'école comme point d'appui, donc on ne va rien lâcher, enfin moi je ne vais rien lâcher".

C'est un coup de poignard dans le dos

Des investissements très importants pour cette école

Si cette décision a beaucoup de mal à passer auprès du maire, c'est aussi parce que des investissements importants ont été faits pour cette école. Un million et demi d'euros ont notamment été dépensés il y a une quinzaine d'années. "Notre commune a pris tout l'investissement et continue de prendre tout l'investissement", explique Marcel Montegut. "On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on nous demande, même si on a des petits budgets et puis là, pour des raisons comptables, on nous supprime ce troisième poste qui va faire mourir notre vallée du Saison".

Derniers arbitrages rendus ce jeudi

La Dasen (direction académique des services de l'Education nationale doit rendre ses derniers arbitrages ce jeudi sur la carte scolaire, arbitrages définitivement validés la semaine suivante.