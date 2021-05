Beaucoup d'étudiants ont décroché constate le président de l'université de Rouen Normandie

Les examens des étudiants ont repris ce lundi physiquement dans les universités comme sur le campus de Mont-Saint-Aignan près de Rouen. Le président de l'université Rouen Normandie Joël Alexandre est revenu ce mardi sur France Bleu Normandie sur l'année compliquée que viennent de subir les étudiants et leurs enseignants. "On a dû en décaler quelques uns puisque les congés ont été pris pendant la période scolaire décalée de la zone B suite aux décisions du président de la République".

"On a un taux de réussite qui est légèrement supérieur aux années antérieures. Par contre, depuis, depuis décembre et janvier, on commence à assister à un certain nombre de décrochages d'étudiants. Là, c'est vrai que c'est un vrai marathon et pour certains, c'est un marathon qui devient quasi impossible" regrette Joël Alexandre.