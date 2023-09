Beaucoup de chantiers à mener en cette rentrée scolaire selon le syndicat FSU de Meurthe-et-Moselle

Attractivité du métier d'enseignant, raccourcissement des vacances scolaires, baccalauréat. Les dossiers de cette rentrée scolaire 2023 ne manquent. Et les syndicats font le point sur les positions à adopter sur ces sujets. François Wey, secrétaire FSU en Meurthe-et-Moselle s'est plié à l'exercice.

Raccourcissement des vacances

Le président Emmanuel Macron a fait savoir cet été qu'il envisageait un raccourcissement des congés scolaires, notamment pour les enfants en difficulté. Ces derniers reviendraient en classe quelques jours avant leurs camarades afin de se remettre à jour plus facilement.

"C'est un peu un marronnier, ça revient à chaque fois. Franchement, il est chaud le président. Chaque fin d'année, quand il revient de ses promenades en jet ski, et ça ne passera pas. Il y a un tel enjeu touristique, économique qui fait qu'on est habitué à ces deux mois. Certes, ils sont longs, mais dans la deuxième partie de son discours, il y a eu du rétropédalage et c'était un peu stigmatisant pour certaines catégories de gamins, certaines populations, certains quartiers. Donc oui, il y a un besoin dans ces quartiers là que l'école soit ouverte. C'est déjà le cas. Il existe des dispositifs qui peuvent être prenant les choses comme ça. Mais c'était juste une sortie pour le fun, on va dire."

Le pacte enseignant

Autre mesure annoncée pour cette rentrée : le pacte enseignant, à savoir des tâches supplémentaires contre rémunération. "Il y a des nouvelles façons de travailler avec par exemple, des collègues qu'on aime bien du premier degré, maîtresse d'école par exemple, qui viendront dans les collèges qui ne connaissent pas les élèves. Bien sûr, ils sont capables de faire du soutien à l'orthographe, de la grammaire. Ils ont des diplômes pour cela. Mais c'est un changement rapide, presque brutal. On aura une petite rancune quand même contre cette mesure. Mais pensons aux élèves."

Fin des épreuves anticipées

Lancées en 2021, les épreuves de spécialité du baccalauréat vont passer du mois de mars à celui de juin pour lutter contre l'absentéisme avec des élèves de terminale qui désertaient certains cours. "On n'a pas applaudi, mais on a dit qu'on était d'accord. On a dit enfin, ouf, c'est mieux pour nos élèves, c'est mieux pour nos équipes et il fallait les bouger. Et là, c'est une mesure. On sait dire que c'est bien quand c'est bien."