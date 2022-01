"Beaucoup sont en grande difficulté" : les chefs d'établissements épuisés par les protocoles sanitaires

C'est un mouvement qui s'annonce très suivi avec une mobilisation qui pourrait même être historique. La grogne est très forte dans les rangs de l'Education nationale. Enseignants, surveillants, personnels administratifs, chefs d'établissements et parents défilent dans les rues de Châteauroux et de Bourges ce jeudi. Les changements incessants de protocole sanitaire ont mis le feu aux poudres. Et cela complique le travail au quotidien. "On dénonce des problèmes de communication du ministère. On est informé par la presse mais c'est à nous de mettre en place les protocoles", rappelle Dominique Bizeul, proviseur du lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux. Celui qui est aussi secrétaire adjoint du syndicat des personnels de direction de l'Éducation nationale dans l'Indre déplore ce "décalage" permanent.

Le protocole sanitaire a ainsi changé à trois reprises en une semaine, depuis la rentrée au mois de janvier. Désormais, trois auto-tests en cinq jours doivent être effectués pour les élèves cas contact. "Ça a été annoncé lundi mais on a eu les informations et des notes explicatives mercredi à 10h30", témoigne Dominique Bizeul. Lui ne fait pas grève pour des questions pratiques mais il soutient le mouvement de ses collègues.

On a beaucoup de personnels de direction en grande difficulté

Faire face au Covid dans un lycée, c'est un travail de longue haleine. Actuellement, 64 élèves sont positifs dans l'établissement Pierre et Marie Curie de Châteauroux. Et 179 sont cas contact. "179 cas contact, c'est 179 appels à passer. Ça prend énormément de temps et c'est conséquent à gérer. L'infirmier est à plein temps et fait des heures supplémentaires", souligne Dominique Bizeul.