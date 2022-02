Beaucourt : des profs se mettent à nu pour dénoncer un "collège à poil"

Se dévêtir pour créer le buzz, ça marche à tous les coups. Les enseignants du collège Saint Exupéry de Beaucourt ont défilés en toute petite tenue, ce vendredi à 13 heures, dans la cour du gymnase pour dénoncer la réduction annoncée de la dotation horaire pour la rentrée prochaine.

"Macron tu nous fous à Poil !", pouvait-on lire sur les pancartes et banderoles qui servaient de tenue aux manifestants. Pour 17 élèves de moins, le collège devrait perdre l'équivalant de trois classes. Ce qui aboutirait à une moyenne de 29,75 par classe en quatrième. "On ne sait pas d'où vient cette prévision" explique Jean-François Lab, prof d'EPS et porte-parole des profs manifestants. "Nos calculs confirmés par la ville de Beaucourt et les parents d'lèves montrent qu'il n'y a aucun élève en moins l'année prochaine"

Applaudissements, acclamations et même haie d'honneur de la part des collégiens © Radio France - Chrisotphe Beck

Les élèves étaient dans la boucle. Amassés le long du grillage du collège, ils ont assisté à la déambulation chantée de leurs enseignants, en petite tenue, au son de l'accordéon. "Pour sauver trois classes, ils se mettent tous à poils avec des cartons. Ils ont raison. On les soutient" clame cette collégienne.

Acclamés dans leur défilé, les enseignants sont accueilli par une haie d'honneur lorsqu'une fois rhabillés, ils regagnent le collège. 480 élèves sont scolarisés au collège de Beaucourt.

Les parents d'élèves ont prévu d'entrer dans l'action mercredi prochain 11 février en bloquant le collège dès 8h00.