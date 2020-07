L'école d'ingénieurs de Belfort dans le top 10 des meilleures écoles d'ingénieurs 2020. Le magazine Industrie et Technologies a publié son classement annuel et l'UTBM arrive 10ème sur les 122 écoles classées.

Belfort : l'école d'ingénieur 10ème au classement du magazine Industrie et Technologies

L'école d'ingénieurs de Belfort (l'UTBM) est 10ème du classement annuel établit par le magazine Industrie et Technologies. Une belle progression pour l'établissement qui était 82ème en 2018 et 30ème en 2019.

Cette hiérarchie des écoles se base sur cinq indicateurs. Trois sont liés à la recherche : "la proportion d’enseignants menant une activité de recherche, la proportion de diplômés partis en thèse et le nombre de thèses effectuées avec un personnel de l’école et soutenues lors de la dernière année civile".

Les deux indicateurs restants concernent l'entreprenariat : "le nombre de diplômés soutenus pour leur création d’entreprise par un incubateur et la proportion d’étudiants entrepreneurs".

Le directeur de l'UTBM, Ghislain Montavon, est évidemment ravi : "C'est une satisfaction bien entendu, c'est le résultat du travail conduit quotidiennement au sens de l'établissement". Autre fierté pour le directeur, l'UTBM se retrouve ainsi classée aux côtés des "écoles historiques" et "de prestige", comme Polythechnique.

De grandes différences selon les classements

Mais d'un classement à l'autre, les écarts sont flagrants. Par exemple, le magazine l'Etudiant a établi le sien en février 2020, et l'UTBM figure à la 33ème place sur les 167 écoles classés. Un important écart qui est simplement dû aux différents critères sélectionnés pour départager les établissements.

Chez l'Etudiant, le palmarès se base sur une cinquantaine d'indicateurs. Quatre catégories principales se détachent : l'excellence académique, l'ouverture internationale, la proximité des entreprises et l'ouverture aux nouveaux publics. Des catégories que l'on ne retrouve pas forcément chez Industrie et Technologies : l'accent n'est pas mis au même endroit.

Dans tous les cas, une progression dans l'un des classements a un impact en terme de visibilité, lisibilité et notoriété parmi les 205 écoles d'ingénieur de France, "c'est important pour nous au niveau du recrutement, mais ça l'est aussi pour nos étudiants sortants, qui peuvent se revendiquer diplômés d'une école bien classée".

En cinq ans, l'UTBM est passée de 3.000 dossiers de candidature à plus de 5.000, pour une capacité d'admission de 300 places.