Belfort: la section internationale américaine accueille toujours plus d'élèves

Belfort, France

Le recteur d’académie a visité ce jeudi la section internationale américaine de l’école primaire Victor Hugo de Belfort. Cette section, qui commence en CE2, a pour but de former les élèves à l’anglais (un apprentissage renforcé), mais aussi d'intégrer des enfants qui sont bilingues ou qui ont vécu à l'étranger, ce qui est souvent le cas à Belfort lorsque les parents travaillent pour des entreprises comme General Electric, Alstom ou PSA. 55 élèves en font partie, en constante progression depuis 5 ans.

L'apprentissage tourne aussi beaucoup autour de la culture américaine © Radio France - Emilie Pou

L'apprentissage est basé beaucoup sur l'oral

Ils ont six heures d'anglais par semaine, explique l'une des professeurs de cette section, Jane Neyret: "quand ils sont petits, comme en CE2, l'apprentissage commence surtout par l'apprentissage de la culture américaine, l’histoire, la géographie, les chansons. C'est également un apprentissage très oral" explique cette Irlandaise. "On s'amuse bien" confirme une des élèves de CE2, "hier on a appris les différents états, les monuments". Et ça marche: "à la fin du CM2, ils ont généralement acquis un niveau de 3ème, dans au moins deux ou trois compétences langagières" ajoute Jane Neyret.

Après le primaire et le collège, bientôt une section en lycée

A tel point que la section est arrivée à la limite du nombre d'élèves qu'elle peut accueillir: le recteur Jean-François Chanet en a bien conscience: "Nous réfléchissons, avec le maire de Belfort, à ajouter une deuxième classe, mais dans une autre école, peut-être moins favorisée". Autre avancée, le prolongement de la section se fera dès la rentrée prochaine au lycée Follereau (elle existait déjà au collège Vauban). Il y aura une option section internationale américaine.

Des tests basés sur l'oral

Pour les parents intéressés, les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site de l'académie de Besançon. Les tests auront lieu en mai. "les enfants peuvent intégrer la section à n'importe quel moment. Soit à la fin du CE1, soit en CE2, soit en CM1" explique Marie-Josèphe Jakubowicz, la directrice de l'école: "les tests sont essentiellement basés sur l'oral, à partir d'un thème. Il s'agit surtout de compréhension orale. La motivation de l'élève est également importante".