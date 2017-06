Belfort : les travaux vont démarrer cet été au groupe scolaire René Rucklin.

Le maire de Belfort Damien Meslot est allé à la rencontre des représentants des parents d'élèves ce mercredi. Il a annoncé le déblocage de plusieurs milliers d’euros pour améliorer la sécurité et le confort des enfants du groupe scolaire René Rucklin. Ce que les parents réclament depuis dix ans.

La ville de Belfort va engager des travaux urgents au groupe scolaire René Rucklin quartier des Résidences. 280 000 euros seront investis dès cet été. Les fenêtres et les rideaux seront notamment remplacés. Et des réparations seront effectuées pour la sécurité des enfants chez les maternelles et les primaires. Les équipes municipales vont également retracer les cours de récréation et retirer tout ce qui peut constituer un danger pour les enfants (une plaque d’égout ou encore des vis qui dépassent du sol, etc, …).

Les crédits de l’Etat sont arrivés

Dans le cadre de la politique de rénovation urbaine (Anru), la ville vient par ailleurs de recevoir les crédits de l'Etat pour un vaste programme de restructuration à hauteur de six millions d'euros. Le groupe scolaire sera remis à neuf à partir de 2018. Plusieurs bâtiments seront rasés. « J’entends des petits bruits qui disent qu’on ne va pas engager de travaux, c’est faux. Il fallait attendre les subventions de l’Etat. Une somme de 3,8 millions pour la rénovation urbaine, on ne peut pas s’en passer » a expliqué Damien Meslot aux parents d’élèves. « On nous dit ça va se faire, ça va se faire. Mais on ne voit jamais rien venir. Apparemment, le calendrier est fixé pour les travaux urgents mais j’espère qu’il y aura assez d’argent » explique Yaya, papa de trois enfants scolarisés dans l’établissement. « Moi j’attends de voir. Je ne saute pas de joie pour le moment » ajoute Saleh, maman de deux filles inscrites cette année en CE1 et CM1.

Vers la fin du blocus ?

Les parents d'élèves inquiets avaient organisé un blocus de l'école depuis dix jours pour protester contre le mauvais état et la dangerosité des bâtiments. Dans cette école ou 340 élèves sont scolarisés cette année, le calme devrait donc revenir en attendant le début des travaux. René Rucklin sera la quatrième école belfortaine qui fera l'objet d'une vaste restructuration après les écoles Metzger, Dardel et Schoelcher.