Belfort : une campagne de dépistage des poux lancée dans les écoles maternelles de la ville

Belfort, France

L'idée vient d'une association belfortaine, La fée des Poux, qui a approché la mairie de Belfort l'année dernière. "Nous avons déjà fait un test de dépistage de poux dans deux classes de l'école Victor Hugo, mais cela nous a paru trop restreint, donc nous avons décidé de l'étendre cette année à toutes les écoles maternelles de la ville", indique Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire de Belfort, chargée notamment de l'éducation et de la jeunesse. Un test qui a bien fonctionné explique l'élue. 15 écoles sont donc désormais concernées, ce qui représente 1500 enfants.

L'opération est entièrement prise en charge par la mairie et coûte un peu plus de 11.000 euros, mais le service est proposé gratuitement aux enfants. "C'est un service que l'on rend aux familles pour les aider dans une situation qui revient régulièrement et qui pose problème", lance Marie-Hélène Ivol. "Le dépistage, c'est sensibiliser les enfants et les parents. C'est faire de la pédagogie, expliquer aux parents que l'on va le faire à un instant T, mais à eux aussi de regarder la chevelure de leurs enfants régulièrement dans l'année, de le faire naturellement", poursuit l'adjointe au maire.

La chevelure de l'enfant scrutée méticuleusement

La campagne a débuté peu de temps après les vacances de la Toussaint et devrait durer jusqu'en janvier prochain. Une animatrice agréée de l'association effectue un tour des différentes classes belfortaines et commence par parler des poux avec les enfants, leur expliquer d'où ils viennent et aborde les règles d'hygiène à adopter.

"Dans un second temps, les enfants qui ont l'autorisation de leurs parents, sont pris à part dans une pièce séparée pendant 10 minutes pour faire vérifier leur chevelure", précise Anne Garnache, directrice de la vie scolaire pour la Ville de Belfort. Pour ne rien louper, l'animatrice utilise une loupe, une lumière et un peigne spécifique.

"On accentue sur le côté confidentialité", insiste la directrice de la vie scolaire. Chaque enfant se voit remettre une enveloppe fermée, à destination de ses parents et de l'infirmière scolaire. "L'enfant ne connaît pas forcément le résultat, c'est le parent que l'on veut vraiment cibler", indique Anne Garnache.