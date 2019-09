Bénédicte ROBERT, nouvelle rectrice de l'académie de Poiters

Nommée en conseil des ministres ce mercredi, Bénédicte Robert succède à Armel de la Bourdonnaye qui avait demandé à être démis de ses fonctions cet été. La nouvelle rectrice présidait encore ces dernières heures l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation situé non du Futuroscope.

Poitiers, France

Bénédicte ROBERT prend ses fonctions dès ce jeudi et se présentera au personnel du rectorat dès ce jeudi après-midi. Agrégée d'anglais et diplômée de Sciences-Po, elle connait le fonctionnement d'un rectorat. Elle avait travaillé au cabinet du ministre actuel de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer lorsqu'il était recteur de l'académie de Créteil. Depuis décembre 2018, elle dirigeait l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation installé non loin du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou.

Bénédicte ROBERT a été nommée trois semaines après l'officialisation de la démission d'Armel de la Bourdonnaye en conseil des ministres.