Benoît Payan veut investir 1,2 milliard d'euros dans la rénovation des écoles marseillaises en 9 ans

Depuis qu'il est maire de Marseille, Benoît Payan n'a de cesse de répéter qu'il faut un vrai plan d'urgence pour les écoles de la ville. L'élu reprend à son compte l'expression "honte de la république" pour parler des écoles de la ville et propose de s'attaquer d'abord aux 174 école marseillaises les plus délabrées . Selon la mairie, qui présentait son plan ce lundi, ce sont 188 écoles qui ont un chauffage défectueux et 17 % qui ne répondent pas aux normes de sécurité.

"Une question de choix politique et de société" - Benoît Payan, maire de Marseille

Benoît Payan veut aussi réparer une injustice : les quartiers Nord de Marseille comptent deux fois plus d'écoles délabrées que le sud. Une liste de 16 écoles prioritaires a été dressée. Les travaux y seront engagés dès 2022, notamment, aux Aygalades, à l'école Bouge ou encore les Abeilles, dans le 1er arrondissement. Dans cette école, Mélissa raconte les conditions de travail dans sa classe de CM1 : "Il y a des chauffages qui ne marchent pas dans l'école et dans les classes. L'hiver, la maîtresse nous autorise à garder nos manteaux, mais pas les bonnets dans la classe".

"L'hiver la maîtresse nous autorise à garder nos manteaux, mais pas les bonnets dans la classe" - Mélissa, élève de CM1 dans le 1er arrondissement

Le constat est le même pour Cassandra, la maman d'une élève dans une autres école promise à la rénovation boulevard national. Ici, ce sont les toilettes qui posent problème : "Toutes les toilettes étaient bouchées, il n'en restait qu'un ,dans un état catastrophique. Il y avait aussi des gros rats dans l'école".

Le maire demande une aide financière à l'Etat

Les chantiers de rénovation doivent s'étaler sur neuf ans. Selon Benoît Payan, il sera dépensé à Marseille 533 euros par élève et par an, contre 176 en moyenne nationale.

Ce plan doit coûter 1 milliard 200 millions d'euros. Le maire de Marseille compte évidemment sur un gros coup de pouce financier de l'État. C'est pour ça qu'il était à Matignon, ce lundi après-midi, pour rencontre le premier ministre Jean Castex. Le maire de Marseille demande que le plan soit financé par un partenariat Public/Public entre la ville de Marseille et l'État.

L'école élémentaire des Abeilles dans le 1er arrondissement, l'une des 16 écoles prioritaires © Radio France - Laurent Grolée