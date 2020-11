Benoît Roig réélu président de l’université de Nîmes

Benoît Roig a été réélu président de l’université de Nîmes en remportant l’intégralité des suffrages, soit 44 voix sur 44 votants. Il était ... l'unique candidat à sa succession. « Mes deux années de présidence auront été marquées par de nombreux projets en lien avec la vie de campus et la vie étudiante, et ce, malgré les dix derniers mois de crise sanitaire, confie-t-il (communiqué). Mon objectif est de poursuivre le développement de ce fabuleux outil de formation, de recherche, de développement économique et social qu’est l’université de Nîmes. Une université en perpétuelle évolution mais résolument tournée vers ses étudiants et son territoire».

Son programme s’articule autour de 6 axes

· - Améliorer la formation et la réussite des étudiants en continuant de faire évoluer l’offre de formation du bac+1 au master, avec un accent particulier sur l’accompagnement des étudiants tant dans l’encadrement que dans l’usage du numérique

· - Amplifier l’insertion professionnelle en renforçant les interactions avec les acteurs socio-professionnels au moyen de structures internes dédiées (vice-présidence, pôle de professionnalisation) et de réflexions communes autour de l’offre de formation

· - Renforcer la recherche en poursuivant l’évolution des axes identitaires du Risque et du Design tout en accompagnant la création de nouvelles équipes, en élaborant une politique scientifique en adéquation avec les potentiels de développement économique du territoire.

· - Déployer une vie de campus et d’établissement en menant à bien les projets immobiliers en cours tout en travaillant avec les collectivités territoriales pour trouver de nouvelles solutions foncières pour l’avenir, en développant une politique de développement durable et de prise en compte du handicap dans l’aménagement du campus, en impulsant une vie culturelle associative et sportive de campus.

· - Accompagner la vie étudiante en soutenant les initiatives étudiantes, luttant contre la précarité, en développant une maison de santé pour et par les étudiants en collaboration avec les collectivités et les partenaires académiques du site nîmois.

· - Renforcer l’intégration de l’université dans son territoire en pérennisant le soutien de l’ensemble des collectivités territoriales, en poursuivant la collaboration avec les partenaires socio-économiques afin de favoriser l’emploi de nos diplômés et d’accroître le transfert de compétences sur le territoire et en impliquant l’université dans la vie locale.