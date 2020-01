Bergerac : L'école de la deuxième chance dans la tourmente

Bergerac, France

La belle aventure de l'école de la deuxième chance à Bergerac est-elle sur le point de se terminer? Mercredi à Bergerac, le conseil d'administration de cette école ouverte aux jeunes en difficulté scolaire (des décrocheurs) a demandé la réunion d 'une assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir dans 15 jours. La situation financière de l'école est à l'origine d un droit d'alerte du commissaire aux comptes . Le déficit est qualifié de "très conséquent" dans un communiqué de la préfecture; plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour la sous préfète de Bergerac Stéphanie Monteuil, le véritable enjeu reste le paiement des salaires des huit employés pour les mois à venir puisque la trésorerie de l'association est à zéro.

Stéphanie Monteuil, sous préfète de Bergerac Copier

Une gestion qui n'aurait pas suivi le développement de l'établissement

Le déficit s'explique sans doute par le développement de cette école crée en 2015 sur une impulsion de maire de Bergerac Daniel Garrigue et de son épouse. Aujourd'hui ce sont pas moins de 80 jeunes entre 16 et 25 ans et peu ou pas qualifiés qui y sont pris en charge dans l'année pour se remettre à niveau et tenter de se réinsérer. Six jeunes sur dix ont trouvé une porte de sortie après y être passé. Ce n'est donc pas la qualité de l'accompagnement prodigué par les formateurs qui est critiquée, mais plutôt la gestion administrative. L'état, la région et l'Europe sont les 3 plus gros partenaires financiers de cette école. Pour qu'ils abondent leurs dotations, il faut respecter un certain nombre de critères. L’Europe, sourcilleuse, n'aurait pas trouvé les justificatifs correspondant aux montants demandés. Elle a donc réduit la voilure. Le directeur de l'école Patrice Noirant n'est pas d'accord avec cette explication. Pour lui, cette situation correspond d'abord à un écart entre les objectifs affichés et ceux réalisés. Mais il reconnait tout de même un traitement des dossiers un peu long faute de personnel suffisant à l'époque.

L'école de deuxième chance menacée de fermeture

Quoiqu'il en soit, la situation reste très tendue. Rhizlane Robin, la présidente de l'association n'exclut pas que l'histoire s'arrête lors de l'assemblée générale extraordinaire dans deux semaines. "C'est sur que oui, on peut l'envisager. On veut bien continuer nos missions mais encore faut-il nous donner les moyens de le faire. Aujourd'hui personnellement je considère que ce n'est pas le cas."

L'assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir dans deux semaines permettra de savoir si cette école de la deuxième chance peut continuer. Sinon, les jeunes en difficulté seront orientés vers d'autres structures, et les salariés devraient être accompagnés par les collectivités.