Bernard Arnault et Brigitte Macron à Roubaix pour inaugurer un nouveau campus de l'EDHEC

"J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de faire ici un projet d'intérêt général à caractère éducatif". Voilà par quels mots Bernard Arnault, première fortune de France, a lancé l'inauguration du campus "Jean Arnault" à Roubaix, ce vendredi 9 juillet. Le site est rattaché à l'EDHEC Business School, et accueille aussi le troisième campus de "LIVE", une association présidée par Brigitte Macron.

Nouveau campus dans les locaux de la famille Arnault

Le campus "Jean Arnault" est situé au 3 avenue Louis Pluquet, un endroit cher à la famille du milliardaire. Son grand-père maternel y a installé sa société de construction en 1926, dans laquelle sera embauché son père, Jean Arnault, après la Seconde guerre mondiale. "C'est très émouvant de se retrouver ici, où j'ai vécu mon enfance" explique-t-il, "et où je suis revenu pour démarrer dans la vie professionnelle, dans ce bâtiment que mon père avait construit, et dans lequel j'ai beaucoup appris à son contact. Il m'a d'ailleurs laissé rapidement des responsabilités, et m'a toujours soutenu dans la construction du groupe LVMH qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui". La première fortune de France se souvient d'avoir accompagné son grand-père et son père sur les chantiers quand il était enfant. "Ils m'ont donné le sens de la persévérance".

Le campus accueillera dès la rentrée des élèves de l'EDHEC, mais aussi l'incubateur de start-up du campus lillois. Et, au dernier étage, LIVE, L'Institut des Vocations pour l'Emploi, présidé par Brigitte Macron.

Bernard Arnault, sa femme et ses enfants dans e jardin du campus "Jean Arnault" de Roubaix. Dans ce bâtiment, le grand-père de la première fortune de France a fondé son entreprise il y a un siècle. © Radio France - Marie Dorcet

"Je ne veux pas qu'on les appelle des décrocheurs"

LIVE, fondé en 2019, ouvre donc son troisième site à Roubaix, après Valence et Clichy-sous-Bois. L'association, présidée par Brigitte Macron et soutenue par LVMH, a pour but d'accompagner des personnes de plus de 25 ans éloignées de l'emploi depuis plusieurs années.

Au programme pendant six mois, des formations avec des professionnels, des formations pour monter leur projet professionnel, mais aussi des cours de mathématiques, de français, d'anglais... "Le but, c'est de _trouver un emploi qui correspond à ce qu'ils veulent faire_, et de leur donner davantage confiance en eux" explique Brigitte Macron. "Ce ne sont jamais des décrocheurs, je ne veux pas qu'on les appelle comme ça : au contraire, ils ont eu pour la plupart des vies pas facile, et sans arrêt ils se sont accrochés." La Première dame s'est aussi dite très fière d'installer un site de LIVE dans le Nord, "région très chère à mon cœur".

Sur les deux premières promotions de LIVE, 75% des élèves ont retrouvé un emploi.