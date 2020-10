Bernard Beignier, recteur d'académie : "Il faut continuer d'enseigner la liberté d'expression"

"Ce professeur a été assassiné parce qu'il suivait clairement le programme du cours 'moral et civique', plaide Bernard Beignier, aujourd'hui il faut que les élèves comprennent que ce que les professeurs enseignent, c'est pour leur bien et leur construction intellectuelle et ça n'est en aucun cas une atteinte à leurs consciences ou à leurs religions".

"Les professeurs doivent nous soutenir" plaide Bernard Beignier

"Il faut continuer d'enseigner la liberté d'expression." - Bernard Beignier

Face à ce crime, il n'est pas question de se censurer plaide le recteur d'académie , ce serait le comble de se censurer sur la liberté d'expression a t-il estimé sur France bleu Provence.

"Il faut les renommer les réseaux 'À sociaux' "

Le recteur d'académie qui est revenu aussi sur le poids des réseaux sociaux à l'origine de la polémique qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Ces réseaux prospèrent et divulguent des informations erronées, selon Bernard Beignier qui souhaite que l'on donne une formation sur les réseaux sociaux aux élèves.