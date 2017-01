Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-Belkacem à Clermont-Ferrand pour parler éducation

Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-Belkacem étaient à Clermont-Ferrand ce vendredi pour un déplacement consacré à l'éducation. Après une visite de l'école Philippe Arbos et une table ronde avec les enseignants, ils ont assisté au baptême de la nouvelle École supérieure du professorat.

Il y avait de l’agitation ce vendredi matin matin aux abords de l'école Philippe Arbos à Croix de Neyrat à Clermont-Ferrand. L'école recevait la visite du Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale venus observer sur le terrain le dispositif "plus de maîtres que de classes". Dans cet établissement comme dans d'autres du réseau REP+, un professeur des écoles intervient plusieurs heures par semaine dans des classes en plus du professeur habituel.

Une dynamique locale

Après avoir assisté à une séance de travail commune, Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-Belkacem ont participé à une table ronde avec des enseignants et des professionnels de l'éducation. Ces derniers ont présenté les dispositifs de réussite scolaire mis en place localement, que ce soit en primaire avec "plus de maîtres que de classes" avec l'école maternelle ou avec collège Albert Camus. Un travail en réseau qui porte ses fruits pour les enfants comme pour les enseignants, et la ministre de l'Éducation a tenu à rappeler que cela est possible grâce à un "écosystème" local qui créé une dynamique. Le fonctionnement est en tout cas plébiscité par les professeurs comme Cathy, "on innove et on ose surtout, on n'hésite pas à tester des choses ambitieuses" explique l'une d'elle.

Le Premier ministre a salué les dispositifs et leur mise en place, "on créé les conditions pour des initiatives locales pour faire la meilleure école possible en tenant compte des particularités" a résumé Bernard Cazeneuve devant les enseignants venus présenter leur travail avant de rejoindre l'École supérieure du professorat et de l'éducation

L'École supérieure du professorat Clémentel

Les deux ministres ont assisté au baptême de la nouvelle École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Clermont du nom d'Etienne Clémentel, ancien député et sénateur du Puy-de-Dôme et ancien ministre au début du XXe siècle. L'ESPE forme les futurs professeurs mais aussi les enseignants en formation continue et à Clermont, l'école du professorat est au cœur des différentes initiatives et accompagne les professeurs.

Le Premier ministre y a prononcé un discours, dans lequel il a rappelé qu'en cinq ans, le gouvernement aura créé 60 000 postes dans l'Education Nationale : "un objectif qui sera atteint", assure-t-il, alors que le gouvernement précédent "en avait supprimé 80 000".

Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-Belkacem se sont ensuite rendus à la mairie de Clermont-Ferrand pour la présentation de l'opération "Ville apprenante" de l'Unesco avant de repartir pour Paris.