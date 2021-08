Berry : à quelques semaines de la rentrée unversitaire, la recherche de logements étudiants s'accélère

Depuis le début du mois d'août, la recherche de logements étudiants s'est accélérée. A Châteauroux comme à Bourges, il y a encore des possibilités mais il ne faut plus trainer. Conséquence de la crise sanitaire, les logements plus grands sont très prisés.

Alors que la rentrée universitaire se profile à l'horizon, d'ici quelques semaines, la recherche des étudiants en quête d'un logement est déjà bien lancée. Une activité soutenue que confirme Ludovic Dagois, gérant de l'agence Adressimo à Châteauroux, et président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) pour la région Centre : "Depuis début août, on constate qu'il y a un gros coup d'accélérateur sur les demandes. En fait, les résultats des examens sont arrivés un peu tardivement cette année, hormis pour le Baccalauréat ; mais là, depuis quelques jours, les recherches s'intensifient".

Si à la mi-août, c'est évidemment un peu plus compliqué de trouver un logement à des prix raisonnables, le marché offre encore à Châteauroux comme à Bourges, des possibilités pour des locations de studios mais aussi, et de plus en plus, pour des logements plus grands, comme les T2. Pour Ludovic Dagois, cette volonté de voir plus grand, est la conséquence directe des confinements : "Il y a clairement une envie pour des logements plus grands, avec une grande pièce, un coin cuisine et surtout une chambre indépendante".

Et l'explication est simple : avec la crainte d'un nouveau confinement et d'un enseignement à distance, les étudiants, qui pour certains ont eu des expériences malheureuses, bloqués dans leurs petits studios pendant des semaines, ne veulent plus tout faire dans la même pièce : "Et à Bourges, comme à Châteauroux, on a cette chance d'avoir ces logements plus grands qu'en région parisienne, à des prix qui restent encore raisonnables, sachant que dans le Berry, le budget moyen d'un logement pour un étudiant oscille entre 350 et 400 euros".

Des logements plus grands et moins énergivores

Un attrait des étudiants pour des logements plus grands, confortables, mais aussi moins énergivores : "Les exigences sont croissantes : les étudiants sont comme tout le monde : ils ont des préoccupations de budget. Et au-delà du coût du logement, ils font de plus en plus attention aux dépenses d'énergie, de chauffage. La classe énergétique des logements intéresse de plus en plus les jeunes mais aussi leurs parents, qui sont souvent ceux qui financent les dépenses" précise Ludovic Dagois.

Si vous n'avez pas commencé votre recherche de logement, ne tardez pas. Même s'il reste encore des possibilités, la situation évolue très vite et la rentrée approche. Rappelons, que pour les étudiants boursiers et même non boursiers, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires est un interlocuteur incontournable.