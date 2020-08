Berry : la rentrée scolaire en chiffres dans l'Indre et le Cher

Après une année scolaire perturbée par la crise sanitaire, il est l'heure de reprendre son cartable, ses cahiers et ses stylos pour retourner à l'école. Au total, dans la région Centre Val-de-Loire, 454.454 élèves vont faire leur rentrée ce mardi 1er septembre. Un effectif en très légère baisse par rapport à l'an dernier (-1,05%).

Il y a 245.189 écoliers scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat dans le premier degré. Pour les collèges et les lycées, ce sont 209.265 jeunes qui vont retourner en classe. Parmi eux, 11.622 élèves en situation de handicap. 41.815 agents, dont 32.584 enseignants, accueilleront les élèves dans les établissements de la Région.

Près de 80.000 élèves berrichons vont faire leur rentrée

Dans l'Indre et le Cher, ce sont 79.391 élèves qui vont faire leur rentrée ce mardi. Un effectif en légère baisse par rapport à l'an dernier. Le Berry perd environ 300 écoliers. Dans le détail, selon les chiffres donnés par l'inspection académique, il y a 17.158 enfants scolarisés dans les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré dans l'Indre, et 15.549 dans le second degré. Dans le Cher, on compte 25.426 écoliers pour le premier degré et 21.258 pour les collèges et les lycées.

Du côté des enseignants, il y a 975 professeurs des écoles dans l'Indre, auxquels s'ajoutent 27 stagiaires. Dans le Cher, 1.479 enseignants travaillent dans les écoles, et 1.717 dans les établissements du second degré.