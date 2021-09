Berry : les enseignants appelés à se mobiliser ce jeudi pour un plan d'urgence dans l'Éducation nationale

Pour les salaires, l'amélioration des conditions de travail et pour des créations de poste, plusieurs syndicats de l'enseignement appellent à la mobilisation ce jeudi, et demandent un plan d'urgence pour l'Éducation nationale. Des rassemblements sont prévus à Bourges et Châteauroux.