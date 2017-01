Besançon : les lycéens de Jules Haag improvisent un défilé aux passages Pasteur

Mobilisés contre le transfert de leur section BTS "métiers de la mode et du vêtement" vers Montbéliard, élèves et enseignants du lycée Jules Haag ont improvisé, ce mercredi, un défilé de mode dans le centre commercial des Passages Pasteur, au centre-ville de Besançon.

Après une journée de grève lundi dernier, élèves et enseignants du lycée Jules Haag ont inventé cet après-midi un nouveau style de mobilisation : un défilé de mode au centre commercial des passages Pasteur, au coeur de Besançon. Une façon de montrer leur volonté de rester à Besançon mais aussi leur savoir-faire, eux qui ont par exemple créé, l'an passé, la robe de Miss Franche-Comté.

Ils protestent contre le transfert annoncé de leur filière BTS "métiers de la mode et du vêtement" vers le lycée des Huisselets à Montbéliard. Initialement, le rectorat envisageait ce transfert à la rentrée 2017. Après une entrevue, lundi dernier, avec des représentants syndicaux, le Recteur a refusé de revenir sur cette décision mais précisé que ce transfert pourrait être repoussé à la rentrée 2018.

© Radio France - Christophe Mey

Pas de quoi satisfaire l'intersyndicale Snes, Sud et Cgt qui mène la fronde. Contrairement au Rectorat, elle estime que ce BTS implanté de longue date à Besançon "ne s'inscrit pas de manière évidente dans le projet de pôle « maroquinerie et métiers d’arts » de Montbéliard et qu’il risque par ailleurs de très mal survivre en cas de transfert".

L'intersyndicale appelle donc à une nouvelle grève jeudi 26 janvier. Ce même jour, une délégation doit être reçue par Sylvie Laroche, vice-présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, en charge l'apprentissage et de la formation professionnelle. La Région est en effet partie prenante de l'élaboration de la carte des formations.