Besançon : ils organisent une grande "vente de profs" pour dénoncer la loi Blanquer

Place de la Révolution, Besançon, France

L'action symbolique est présentée comme une "animation commerciale hors du commun" par le syndicat d'enseignant SNUipp-FSU : il organise une Foire aux profs, ce samedi 25 mai à Besançon, contre le vote du projet de loi “Pour une école de la confiance” au Sénat, porté par le ministre de l'Education nationale. L'affiche annonce "une vente sans précédent où chaque citoyen pourra acheter toutes sortes de profs" ainsi que des écoles, du mobilier scolaire, ou des affiches pédagogiques etc.

Offres spéciales et déstockage massif

Le syndicat pousse l'humour jusqu'au bout en promettant des rabais et des réductions : "offres spéciales" sur les enseignants de maternelle et "déstockage massif de directrices et directeurs d’écoles". Une manière de dénoncer la suppression de 120.000 fonctionnaires.

Après une assemblée générale à 10h salle Battant (48 rue Battant), le syndicat appelle au rassemblement à 11h15, place de la Révolution à Besançon, sur le marché pour cette "foire aux profs".