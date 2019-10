Besançon : le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans le quartier Planoise

Besançon, France

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, passe la journée dans le Doubs ce lundi. Le ministre s'est d'abord rendu à l'école primaire Bourgogne, dans le quartier Planoise de Besançon, école en REP+ (réseau d'éducation prioritaire), ce lundi matin, établissement qui bénéficie du dédoublement des classes de CP et CE1. Une école de 350 élèves et 21 classes.

Arrivée du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, à l'école Bourgogne, dans le quartier Planoise, avec le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret. © Radio France - Anne Fauvarque

Le ministre a d'abord été accueilli en chanson par les classes musicales de CE2 avec qui il a échangé quelques mots en toute simplicité.

Les élèves de CE2 de l'école Bourgogne accueillent le ministre en chanson. © Radio France - Anne Fauvarque

Puis direction la classe d'Anne Delpois, et ses 13 élèves de CE1. Le ministre dialogue avec l'enseignante et n'hésite pas à s'installer au milieu des enfants.

Jean-Michel Blanquer avec les élèves de CE1 de l'école Bourgogne, dans le quartier Planoise de Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

Ils ne sont qu'une douzaine et travaillent en petit groupe. La maîtresse a du temps pour individualiser les apprentissages. Et le dédoublement bénéficie à chaque enfant assure Anne Delpois. C'est d'ailleurs l'objectif dit-elle : "Il faut que les très bons lecteurs puissent aussi avancer et se faire plaisir, explique l'enseignante. Et que les tout tout petits lecteurs puissent dès la rentrée, démarrer, pour essayer de réduire l'écart."

Le ministre d' Education Nationale (au centre) dans la classe de CE1 d'Anne Delpois (à sa gauche), école Bourgogne, quartier Planoise © Radio France - Anne Fauvarque

Lors d'un temps d'échange avec les enseignants et des parents d'élèves, une maman a témoigné des difficultés de sa fille à son arrivée au CP. Difficultés derrière elle après deux années en classe dédoublées. "Ma fille est épanouie dans un CE2 à 24" confie-t-elle. Et pour les suivants, il ne faudra pas attendre le CP. Jean-Michel Blanquer a confirmé le dédoublement des classes de grande section en réseau d'éducation prioritaire, dès la rentrée 2020.

Après Besançon, Jean-Michel Blanquer devait se rendre au lycée professionnel des Huisselets à Montbéliard, pour évoquer notamment le campus des métiers. Et terminer sa visite par l'école élémentaire de Blamont, dans le Pays de Montbéliard, suivi d'un échange avec les maires et les directeurs d'école sur la ruralité à l'Ehpad de Blamont.

