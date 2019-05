Besançon: les écoliers de Planoise iront bien à l'Assemblée Nationale

Les élèves de CM2 de l'école Bourgogne de Planoise avaient lancé une cagnotte en ligne pour réaliser leur rêve: visiter l'Assemblée Nationale. Et l'initiative a porté ses fruits, la collecte a permis de réunir 2.875 euros, c'est suffisant pour emmener les élèves au Palais Bourbon.

Besançon

Objectif atteint pour les élèves de 4 classes de CM2 de l'école primaire Bourgogne, dans le quartier de Planoise à Besançon. Ils ont réuni suffisamment d'argent pour partir tous ensemble à Paris visiter l'Assemblée Nationale. Nous vous avons parlé de leur projet sur France Bleu Besançon: après avoir travaillé pendant plusieurs mois sur une proposition de loi dans le cadre du Parlement des Enfants, ces élèves en zone d'éducation prioritaire renforcée rêvaient de se rendre au Palais Bourbon pour voir comment travaillent les députés.

Une démarche citoyenne mais qui se heurtait à des problèmes de financement. Malgré l'aide du Secours Populaire et de la coopérative scolaire, le budget était loin d'être bouclé. D'où l'idée de faire appel à un financement participatif, via La Trousse à Projets, une plateforme spécialisée dans les projets scolaires. La collecte vient de se terminer , elle a finalement permis de réunir 2.875 euros. Cerise sur le gâteau: enseignants et enfants ont appris récemment que la députée de leur circonscription, Fanette Charvier, finançait le déplacement en train.

Palais Bourbon et bateau-mouche

Objectif atteint donc, les 66 élèves partiront le 18 juin pour une visite guidée de l'Assemblée Nationale le matin. Le programme initial prévoyait ensuite une montée à la Tour Eiffel , mais en raison des mesures de sécurité liées au plan Vigipirate, le temps d'attente pour accéder au 2e étage du monument est trop aléatoire, l'idée est donc abandonnée, et à la place les enfants et leurs accompagnateurs feront une promenade sur la Seine en bateau-mouche.

En revanche la somme réunie ne suffira pas pour passer une nuit sur place et visiter le lendemain le château de Versailles, il aurait fallu rassembler 5000 euros. Et puis petite déception: l'école Bourgogne ne fait pas partie des finalistes 2019 du Parlement des Enfants.