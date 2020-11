Besançon : les lycéens de Pergaud demandent un accueil en demi-groupes

Plusieurs centaines d'élèves se sont rassemblés ce vendredi 7 novembre 2020 à la récréation de 10h dans la cour du lycée Pergaud de Besançon. Ils demandent à être accueillis au plus tôt en demi-groupes dans les classes et la cantine.

Un dispositif semaine A/semaine B actuellement étudié

Dans un courriel adressé aux parents d'élèves, le proviseur du lycée Pergaud indique que "suite aux annonces de Monsieur le Ministre, nous proposons de mettre en place l'hybridation pédagogique semaine A et semaine B". "Cette mesure, précise le chef d'établissement, doit permettre de diminuer le nombre d'élèves par classe, de diminuer les effectifs à la demi-pension et à l'internat et permettre moins de brassage dans les couloirs."

Plusieurs réunions sont programmés ce lundi 9 novembre 2020, et les propositions seront étudiées le lendemain, mardi, en conseil d'administration.