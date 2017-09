Bethoncourt accueillera le futur collège du Pays de Montbéliard

Après des années de discussions, c'est finalement Bethoncourt qui accueillera le futur collège du Pays de Montbéliard. Le Conseil Départemental du Doubs a entériné la décision ce lundi 25 septembre.

C'est l'aboutissement d'un dossier vieux de 10 ans. Le nouveau collège du Pays de Montbéliard va pouvoir entrer dans le concret. Le Conseil Départemental a acté ce lundi le choix du lieu qui était en discussions depuis plusieurs années. Il sera construit à Bethoncourt.

Ce nouvel établissement sera implanté sur le site des Fenottes en lieu et place d'un champ. Ce qui a fait la différence selon la présidente du département Christine Bouquin, c'est le projet global de Bethoncourt pour ce site, qui était en concurrence avec le lycée Cuvier et la caserne Pajol à Montbéliard entre autres. Les Fenottes pourraient aussi accueillir d'ici une dizaine d'années des quartiers résidentiels.

Favoriser la mixité

Le futur collège comptera 500 élèves au total, les 287 de l'actuel collège Anatole France de Bethoncourt mais aussi d'autres élèves du Pays de Montbéliard. Aujourd'hui les enfants de Bethoncourt passent leur scolarité ensemble de la maternelle au collège. Le département veut ainsi favoriser la mixité. Une nouvelle carte scolaire sera définie ultérieurement pour déterminer quels élèves du Pays de Montbéliard rejoindront le nouvel établissement.

La FCPE, l'un des fédérations de parents d'élèves, se dit satisfaite du projet mais elle veut rester vigilante, sur la cohérence de cette carte scolaire mais aussi sur le manque total d'infrastructures dans la zone des Fenottes pour le moment et sur la question des transports. Un point crucial quand on sait que plus de 91% des élèves d'Anatole France sont externes. Mais la présidente du Conseil Départemental du Doubs se veut rassurante. Elle promet que des solutions seront trouvées. Le nouveau site devrait profiter de la proximité des axes routiers.

On ne connaît pas encore la date d'ouverture du futur collège mais la présidente du département espère d'ici 2021.