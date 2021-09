Béziers : l'école des Tamaris va vivre une vraie rentrée, deux ans après son incendie

C'était il y a 22 mois. L'école élémentaire des Tamaris, installé dans le quartier de la Devèze de Béziers était victime d'un incendie criminelle. le feu alors ravagé l'établissement scolaire. Près de deux ans après le drame, les 232 élèves s'apprêtent à vivre, ce jeudi 2 septembre, une vraie rentrée, dans des locaux flambant neufs.

"On a l’impression de tourner une page", assure avec une grande émotion son directeur, Jean-François Klein. "Ce jour, on l'attendait avec impatience. Depuis une semaine, les collègues l'ont investi. Ils s'attèlent à placer le mobilier, à faire vivre leur classe dans ce bel établissement. Il y a beaucoup d'émotions et on a hâte d'accueillir les élèves et les parents", ajoute-t-il.

La cour de récré de la nouvelle école élémentaire Tamaris, de Béziers. - Jean-François Klein

Un retour à la normalité

L'année dernière, ce sont dans des classes en préfabriqués que les élèves avaient fait leur rentrée. Alors après tant de temps à regarder par la fenêtre cette nouvelle école se construire, cette rentrée symbolise, "un aboutissement, un achèvement, mais aussi une première phase. Il va falloir faire vivre désormais cette école. Avec ces nouveaux locaux, cela nous permet de nous sentir dans une normalité.