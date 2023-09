Bibliothèque, scène nationale, cabinet dentaire : les nouveautés de la rentrée étudiante à Poitiers

L'Université de Poitiers accueille plus de 31.000 étudiants cette année, dont près de 25.000 dans la Vienne. (photo d'illustration)

Outre les écoliers, collégiens, lycéens, c'est aussi la rentrée pour les étudiants. Ils sont 31.473 à l'Université de Poitiers cette année, dont près de 25.000 dans la Vienne (sites de Poitiers / Futuroscope / Châtellerault ). Des activités et des animations sont proposées tout au long du mois de septembre pour les aider à s'intégrer et mieux connaître la ville. Par ailleurs, trois nouveautés sont à noter pour cette rentrée 2023.

Un mois d'évènements pour s'intégrer

Plus d'une trentaine d'évènements est organisée car "l'objectif c'est d'accueillir les étudiants dignement, que ça se voit, qu'on soit fiers de notre dynamique étudiante" explique Bastien Bernela, conseiller municipal à Poitiers et conseiller communautaire à Grand Poitiers. Parmi les grandes dates de cette rentrée étudiante il y a la color campus, dont la sixième édition se tiendra le 14 septembre à partir de 18h30. Jeux de société, jeux de rôles, escape room, et stands de créateurs sont aussi au menu du Festival Ultavia du 15 au 17 septembre à la maison des étudiants. Des évènements ont également lieu le soir, comme la soirée Rétro mais pas trop le 20 septembre, place Charles de Gaulle, devant l'église Notre-Dame à partir de 17h30.

Les étudiants étrangers ne sont pas en reste, la collectivité leur porte "une attention particulière" car "la population étrangère internationale fait rayonner le territoire de Poitiers, dans le monde entier". Parmi les évènements, une soirée leur est dédiée La nuit des étudiants du monde, à l'hôtel de ville et aux salons de Blossac le 24 octobre à 18 heures.

Trois nouveautés à l'université de Poitiers

Une bibliothèque flambant neuve

Ce n'est pas une nouvelle bibliothèque, mais une bibliothèque totalement rénovée et repensée pour les sciences humaines et sociales. Elle peut accueillir désormais 1.500 personnes avec 15 kilomètres linéaires de livres. Il faut y ajouter des espaces de travail collectifs, des espaces numériques, des espaces de détente. "C'est vraiment un lieu de vie nouveau qui pense l'apprentissage autrement, qui permet aux étudiants de s'y retrouver, de travailler, de se reposer, de tisser des liens" explique Virginie Laval la président de l'Université de Poitiers.

Une scène nationale sur un campus, une première !

L'université de Poitiers va également accueillir en son sein, une scène nationale. C'est inédit sur un campus universitaire. Grâce au financement de l'Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine, et de la Ville de Poitiers, le campus va être donc doté d'une structure complète dédiée au théâtre. Elle va prendre place à côté de la maison des étudiants.

Un cabinet dentaire pour les étudiants

Dernière nouveauté de cette rentrée et pas des moindres un cabinet dentaire va voir le jour dans le courant du premier semestre au sein du service de santé étudiant. Une permanence sera assurée, dans un premier temps, 1/2 journée par semaine grâce à un partenariat avec une association de dentistes précise la Présidente de l'Université de Poitiers, Virginie Laval.

