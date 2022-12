Bien s'asseoir, bien tenir son stylo, les écoliers de Colmar rencontrent une ergothérapeute

A Colmar, une ergothérapeute passe dans les classes de CP, pour apprendre aux enfants à bien se tenir droit sur leur chaise. Elle leur donne aussi des conseils pour bien tenir leur stylo. Des astuces précieuses, pour que les enfants soient moins fatigués à la fin de la journée et puissent étudier aussi plus confortablement.

Des enfants moins fatigués et plus efficaces en classe

Au milieu de la classe, l'ergothérapeute Julie Kahl dialogue avec les enfants. Elle leur pose des questions sur comment ils se tiennent sur une chaise, comme ils tiennent leur stylo, comment ils écrivent.

Une séance au milieu des enfants de l'école Anne Franck de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

"Des conseils qui sont importants pour qu'ils écrivent mieux, qu'ils n'aient pas mal. Dans la position assise, on retrouve surtout les pieds en l'air. Ces astuces permettent aux enfants d'être moins fatigués et plus efficaces à la fin de la journée," explique Julie Kahl.

Plus de 550 élèves concernés à Colmar

Des conseils qui permettent aussi aux enfants qui deviendront adulte d'éviter le "mal de dos", le fléau du siècle. "Une bonne position, c'est aussi une position pour travailler correctement. Cela permet aux enfants d'être en position d'écoute et de travail," détaille l'enseignante de l'école Anne Franck de Colmar, Dominique Rodriguez.

Séance d'écriture pour les enfants © Radio France - Guillaume Chhum

L'opération lancée par la municipalité concerne 13 écoles de Colmar, soit plus de 550 élèves de cours préparatoire. L'opération est menée depuis octobre 2021. Elle se termine fin janvier 2023. Un bilan sera établi après cette expérimentation.

En mai 2022, la ville de Colmar a obtenu le label "Cité éducative" . L'objectif est de soutenir les actions à destination des enfants, de leur naissance jusqu’à l’âge de 25 ans. Les parents, mais aussi les acteurs de terrain sont mobilisés pour consolider leur parcours éducatif.