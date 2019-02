Bientôt des caméras à reconnaissance faciale dans un lycée professionnel à Marseille

Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur va expérimenter dans quelques semaines au lycée Ampère des caméras capables de reconnaître les visages des élèves et du personnel. Une première en France.

Marseille, France

Au lycée professionnel Ampère à Marseille, le carnet de correspondance ne sera bientôt plus l'unique sésame pour entrer. D'ici les vacances de printemps, des caméras à reconnaissance faciale vont être installées aux accès de l'établissement. Elles permettront d'identifier le visage des élèves et d'éviter les intrusions d'éléments extérieurs. Le principe est le suivant : le lycéen utilise un badge ou un pictogramme numérique sur son téléphone pour demander l'autorisation d'entrée. La caméra compare son visage avec celui du profil enregistré. Si cela ne correspond pas, une alerte sonne et le surveillant intervient.

Sur la base du volontariat seulement

Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur veut expérimenter ce système avant une possible généralisation. "Mais rien n'est obligatoire, prévient Renaud Muselier, le président de la Région Sud. Seuls les élèves qui le veulent seront identifiés par la caméra. Les autres utiliseront leur carnet de correspondance". Autre précaution : seuls ces élèves volontaires auront accès à leurs données sur le serveur informatique de l'entreprise américaine Cisco qui développe ce système. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil) est associée à cette expérimentation.

